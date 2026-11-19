Nvidia lieferte bombastisch gute Quartalszahlen ab und bestätigte den optimistischen Ausblick - und trotzdem gelingt der Aktie bislang überhaupt keine Trendwende. Gibt es denn Gründe pessimistisch zu sein oder vertut sich die Börse hier ganz gewaltig? Fünf mögliche Belastungsfaktoren Ich will meine Analyse mit einem kleinen Vergleich beginnen. Anfang Oktober notierte die Nvidia-Aktie auf einem Allzeithoch bei fast 240 US$. Gestern ging die Aktie ...

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