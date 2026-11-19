Heute ist es endlich so weit: Mit GTA VI kommt das wohl am meisten erwartete Videospiel aller Zeiten auf den Markt. Während die Gamer endlich anfangen wollen zu zocken, fragen sich Anleger, wie sie mit dem GTA-Hype umgehen sollen. Ist jetzt noch ein guter Zeitpunkt, die Aktie des Spielentwicklers Take-Two zu kaufen oder droht ein Sell-the-News-Event? Euphorische Kritiken und Milliarden-Nachfrage Zumindest der erste Härtetest ist bestanden. Die Fachpresse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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