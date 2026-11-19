Profiteure Anthropic-IPO | Palo Alto: Sehr stark! | Take-Two: GTA 6 ist da | CoBa: Übernahme durch
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|Trotz KI-Skepsis: Anthropic mit Rekord-Börsengang
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|KI-Firma: 107 Milliarden Dollar - Anthropic schafft Rekord-Börsengang
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|Aktien Europa: Technologiewerte gefragt - defensive Sektoren schwächeln
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag leicht zugelegt und sich damit von den Verlusten vom Vortag etwas erholt. Zu deutlicheren Gewinnen reichte es vor...
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|Bewertung auf 1,5 Billionen US-Dollar: Update: Anthropic startet mit Rekord-IPO an der Börse
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|Fällt der Euro auf 1,08 Dollar? Was Morgan Stanley und Commerzbank erwarten
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|Mitten im Supportbereich zwischen 36,30 und 38,40 € hat die Commerzbank-Aktie zuletzt bei 37,71 € geschlossen. Auf dem Weg nach unten kam hier Kaufkraft auf. Der Anlauf nach oben blieb danach aber früher...
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|Grünes Licht für Übernahme: Commerzbank-Deal steht: Unicredit und Bund sind sich einig
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|Bernstein raises Palo Alto Networks stock price target on strong ARR
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|Videospiel-Blockbuster: GTA 6: Ein "Meisterwerk"! Was macht die Take-Two-Aktie?
|© Foto: Saskia Reh - wallstreetONLINEKritiker feiern GTA 6 als "Meisterwerk". Die Vorbestellungen erreichen Milliardenhöhe, die Take-Two-Aktie legt nachbörslich zu, gibt dann aber wieder nach. Wir haben...
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|Besser als erwartet: PALO ALTO NETWORKS
|Das US-amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen hat gestern seine Zahlen für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2027 vorgestellt - und die überzeugen: Der Gewinn je Aktie (EPS) lag dabei mit 0...
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|Stock Market Today: Dow, S&P 500 Futures Rise as Wall Street Awaits Anthropic's Listing- PANW, NTES, SLS in Focus
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|Grand Theft Auto 6: Mindestens 28 entlassene Rockstar-Mitarbeiter stehen in den Credits
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|Take-Two-Aktie: Sind neue Rekorde nur eine Frage der Zeit?
|Heute ist es endlich so weit: Mit GTA VI kommt das wohl am meisten erwartete Videospiel aller Zeiten auf den Markt. Während die Gamer endlich anfangen wollen zu zocken, fragen sich Anleger, wie sie...
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|Take-Two: GTA 6 erscheint heute
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|"Meisterwerk": GTA 6 lässt die Take-Two-Aktie um bis zu acht Prozent springen
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|ANTHROPIC PBC
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|COMMERZBANK AG
|38,190
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|PALO ALTO NETWORKS INC
|338,55
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|TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC
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