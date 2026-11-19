Mitten im Supportbereich zwischen 36,30 und 38,40 € hat die Commerzbank-Aktie zuletzt bei 37,71 € geschlossen. Auf dem Weg nach unten kam hier Kaufkraft auf. Der Anlauf nach oben blieb danach aber früher stecken. Das jüngste Tief liegt nur knapp unter der Zone. Bricht die Zone nachhaltig, wartet erst zwischen 28,90 und 30,90 € die nächste Unterstützung. Zugleich ist der politische Streit um den Zugriff der Italiener beigelegt. Hält die Zone, oder ...

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