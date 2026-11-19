Hamburg (ots) -- 1,53 Millionen Euro Investition- High-Tech-Sportmedizin und ambulante Reha unter einem Dach im RehaCentrum Hamburg- Reha-Patient:innen und Breitensportler:innen haben erstmals Zugang zu Expertise und Geräten wie im Leistungssport- 15 Jahre Partnerschaft mit dem Olympiastützpunkt Hamburg/Schleswig-HolsteinAsklepios hat gestern Abend unter dem Namen Asklepios Sports (https://www.asklepios.com/sports) das Institut für Sportmedizin und Prävention am Berliner Tor neu eröffnet und verzahnt ab sofort Sportmedizin, Leistungsdiagnostik, ärztliche Versorgung, Physiotherapie und Rehabilitation an einem zentralen Standort. Hintergrund: Seit mehr als 15 Jahren verbindet Asklepios und den Olympiastützpunkt Hamburg/Schleswig-Holstein (https://www.osphh-sh.de) eine erfolgreiche medizinische Partnerschaft. Mit der Investition von 1,53 Millionen Euro in das neue sportmedizinische Zentrum am Heidenkampsweg 41 - integriert in das von Asklepios betriebene RehaCentrum Hamburg (https://www.asklepios.com/rehacentrum-hamburg) - führt Asklepios diese Zusammenarbeit in die Zukunft. Gemeinsam mit dem Olympiastützpunkt und den Landesverbänden möchte Asklepios die Verbindung zwischen olympischem Spitzensport sowie dem Vereins- und Breitensport weiter stärken. Ziel ist ein sektorenübergreifender Zugang zu hochwertiger Versorgung - von der Prävention über Diagnostik und Therapie bis zur Rehabilitation und zum Return-to-Sport. Nur ein Beispiel von vielen im neuen Institut für Sportmedizin und Prävention: Mit dem neuen "Motion Lab" macht Asklepios moderne Bewegungssensorik und gezielte Leistungsanalyse für die Genesung und das Training aller Leistungsniveaus nutzbar. Auch Reha-Patient:innen mit Knie-, Hüft- oder Rückenbeschwerden profitieren von der medizinischen Expertise und der Hightech-Gerätewelt, die den Spitzensportler:innen zur Verfügung steht - das ist bisher einmalig in Hamburg."Seit mehr als 15 Jahren verbindet Asklepios und den Olympiastützpunkt Hamburg/Schleswig-Holstein eine enge medizinische Partnerschaft. Mit der Eröffnung von Asklepios Sports am Standort RehaCentrum Hamburg und der Investition von 1,53 Millionen Euro schaffen wir eine zukunftsweisende Infrastruktur für die sportmedizinische Versorgung in der Metropolregion", sagt Joachim Gemmel, Sprecher der Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Hamburg. "Unser Anspruch geht jedoch bewusst weit über den Leistungssport hinaus: Wir wollen die Standards der olympischen Spitzenmedizin allen Menschen zugänglich machen - ganz gleich, ob jemand sich auf ein Radrennen vorbereitet, einen Marathon absolvieren möchte oder nach einer Operation beziehungsweise Erkrankung seine körperliche Leistungsfähigkeit zurückgewinnen will", so Gemmel, der auch CEO der Asklepios Gruppe ist. "Durch die Bündelung von Sportmedizin und Rehabilitation am Berliner Tor schaffen wir ab sofort in Hamburg eine einzigartige Anlaufstelle", erklärt Erik Dahms, Projektleiter Asklepios Sports und Klinikleiter des RehaCentrums Hamburg. "Ein Leistungssportler und ein Reha-Patient stehen vor ganz ähnlichen Grundfragen der Bewegungsoptimierung. In unserem neuen Motion Lab profitieren beide Zielgruppen von exakt derselben hochpräzisen Diagnostik - jeweils individuell auf die persönlichen Ziele angepasst. Das ist gelebte Sektorenkopplung und ein echter Mehrwert für die Hamburger Bevölkerung."High-End-Diagnostik im "Motion Lab" auf zwei EtagenDas neue Institut erstreckt sich über zwei Stockwerke im RehaCentrum Hamburg: Während die ärztliche Betreuung und Sportmedizin sowie die klassische Leistungsdiagnostik in der 5. Etage angesiedelt sind, befindet sich in der 4. Etage das Herzstück der Leistungsdiagnostik - das "Motion Lab". Ausgestattet mit modernster Medizintechnik bietet der Standort umfassende Möglichkeiten zur Bewegungs- und Leistungsanalyse:- 3D-Lauf- und Bewegungsanalyse zur präzisen Erfassung von Bewegungsabläufen und Fehlbelastungen.- Spiroergometrie auf High-End-Laufbändern und Fahrradergometern zur Exaktbestimmung der Ausdauer- und Herz-Kreislauf-Leistung.- Kraftmessplatten zur Messung von Maximalkraft, Sprungleistung und Asymmetrien.- Speedcourt und kognitiv-motorische Systeme für Schnelligkeits-, Reaktions- und Koordinationsanalysen.- Biodex-Isokinetik zur differenzierten Kraft- und Gelenkdiagnostik.- Elektromyografie (EMG) sowie funktionelle Return-to-Sport-Diagnostik für eine sichere Rückkehr in den Sport nach Verletzungen.Sektorenübergreifende Versorgung von Prävention bis Return-to-SportDas neu eröffnete Institut für Sportmedizin und Prävention am Berliner Tor festigt die Rolle von Asklepios als offiziellem Medizinzentrum des Olympiastützpunkts Hamburg/Schleswig-Holstein. Zu Asklepios Sports gehört auch die Physiotherapie am Olympiastützpunkt in Hamburg-Dulsberg. Die räumliche Nähe von Diagnostik, Therapie und Reha am Berliner Tor ermöglicht lückenlose Übergänge von der Prävention über die Akutbehandlung bis hin zur erfolgreichen Nachsorge.Pressekontakt:Kontakt:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. 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