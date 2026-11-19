Zürich - Die UBS will laut einem Medienbericht Hunderte Stellen aus ihren Konzernfunktionen von Europa nach Indien verlagern. Betroffen sind auch Funktionen, die bislang typischerweise in der Schweiz angesiedelt sind. Mit dem Schritt will die Grossbank ihre Abläufe straffen und Kosten senken. Die Verlagerung soll sich über die kommenden zwei Jahre erstrecken, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit ...

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