Frankfurt am Main - Die Gewerkschaft Verdi begrüßt die Zugeständnisse von Unicredit für die Commerzbank-Übernahme, fordert aber Sicherheiten über das Jahr 2030 hinaus.



"Wir begrüßen das Bekenntnis von Unicredit zu Frankfurt als Deutschlandzentrale und die Perspektive für München", sagte Kevin Voss, Gewerkschaftssekretär für den Bankenbereich, der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Das gibt den Beschäftigten an beiden Standorten mehr Sicherheit. Auch die Anerkennung der bestehenden Beschäftigungsschutzregelungen bis 2030 ist positiv."



Was es jetzt brauche, seien verbindliche Vereinbarungen über 2030 hinaus - für sichere Arbeitsplätze, starke Standorte und gute Arbeitsbedingungen, sagte Voss weiter. Die Zukunft der Bank müsse mit den Beschäftigten gestaltet werden.



Voss mahnte, die Commerzbank habe starke Betriebsräte und mit Verdi eine starke Gewerkschaft. Gemeinsam würden sie die Interessen der Beschäftigten konsequent vertreten.





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