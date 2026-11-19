NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 145 US-Dollar belassen. Die Aktie steht außerdem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst Christopher Horvers sprach in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar von einem soliden Zahlenwerk des Einzelhandelskonzerns und lobte vor allem die Bruttomarge des US-Geschäfts. Diese sowie das Ergebnis je Aktie stütze die Investment-Story. Möglicherweise könnten die Marktschätzungen steigen./ck/rob/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 07:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 07:49 / EST





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ISIN: US9311421039





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