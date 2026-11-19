New York - Die Aussicht auf einen erfolgreichen Anthropic -Börsengang hat den US-Technologiesektor am Donnerstag beflügelt. Der Auswahlindex Nasdaq 100 sprang im frühen Handel um 1,93 Prozent auf 27.640 Punkte hoch, womit sich die vortags begonnene Erholung beschleunigte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,95 Prozent auf 7.393 Punkte bergauf. Der zuletzt schwache Leitindex Dow Jones Industrial, der mehr von traditionellen Branchen geprägt ...

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