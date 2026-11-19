Ludwigshafen - Der Chemiekonzern BASF hat sein Übernahmeangebot für das Chemieunternehmen Evonik Industries zurückgezogen. Die Entscheidung folge auf die Ablehnung von zwei unverbindlichen Barangeboten durch Evonik, teilte BASF am Donnerstag mit.



Der Schritt wurde damit begründet, dass der Vorstand von Evonik bis heute einen substanziellen Austausch abgelehnt habe, obwohl BASF signalisiert habe, zu einer weiteren moderaten Erhöhung ihres Angebots bereit zu sein. Gleichzeitig hätten der eigenständige Geschäftsausblick von Evonik und damit verbundene Risiken keine ausreichende Grundlage für BASF gebildet, um eine höhere Bewertung zu rechtfertigen.



Vor diesem Hintergrund sei man der Auffassung, dass es nicht im besten Interesse der BASF-Aktionäre wäre, die Transaktion zu einem höheren Preis weiterzuverfolgen, erklärte BASF.





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