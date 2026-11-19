Schneller geht es kaum: Nur gut 10 Minuten - dann ist Solutiance-CEO Jonas Enderlein durch mit seiner Präsentation der Neun-Monats-Zahlen für 2026 auf der Airtime-Plattform. Inklusive der obligatorischen Frage-Antwort-Runde dauert die Veranstaltung etwas mehr als 20 Minuten. Das ist immer noch ziemlich schlank für ein solches Format, was andere Unternehmen gern mit bis zu 60 Minuten befüllen. Tatsächlich sind bei Solutiance - zumindest wenn man den Q&A-Teil als Referenz heranzieht - wohl die meisten Investoren gut im Bild, was das Geschäftsmodell der Potsdamer rund um Wartungsverträge für die Dächer von Gewerbeimmobilien sowie das Controlling von Betreiberpflichten wie etwa die regelmäßige Überprüfung von Brandschutzeinrichtungen oder auch Aufzügen angeht ...

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