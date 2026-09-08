Bei unserem Hintergrundgespräch auf den Hamburger Investorentagen (HIT) ist förmlich zu spüren, wie erleichtert Solutiance-CEO Jonas Enderlein über die zuletzt vereinbarte Kreditlinie von bis zu 500.000 Euro mit der Hausbank des Immobiliendienstleisters sowie der Bürgschaftsbank Brandenburg ist. So erhofft sich Enderlein - neben der höheren Flexibilität im täglichen Geschäft - insbesondere, das teure Forderungsmanagement via Factoring beenden zu können. Dabei geht es dem Vernehmen nach um immerhin rund 100.000 Euro pro Jahr. Geld, das direkt an der Profitabilität nagt. "Die Leute sehen doch, dass es uns ziemlich viel Kraft kostet, neben der Entwicklung der Firma immer wieder das Finanzierungsthema zu haben und dabei den Kapitalmarkt nicht zu fragen", sagt Enderlein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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