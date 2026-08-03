DJ PTA-News: Solutiance AG: Solutiance AG: H1 mit Anstieg bei Auftragseingang und Neukunden - 1,9 MEUR Fördergelder genehmigt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Solutiance AG: Solutiance AG: H1 mit Anstieg bei Auftragseingang und Neukunden - 1,9 MEUR Fördergelder genehmigt

Potsdam (pta000/03.08.2026/10:25 UTC+2)

• Auftragseingang H1 bei 3,8 MEUR (+17% ggü. H1 2025) • 12 Neukunden in Q2 2026, 23 Neukunden in H1 2026 • Q2 Umsatz mit 1,44 MEUR auf Vorjahresniveau • Q2 Ergebnis mit -0,19 MEUR verbessert (Vorjahr: -0,3 MEUR) • Erstmalig Working-Capital-Finanzierung in Höhe von 0,5 MEUR zugesagt • Summe aus Umsatz und Auftragsbestand für 2026 bereits bei 6,8 MEUR • Rund 1,9 MEUR Fördergelder für Forschung und Entwicklung genehmigt • Über 5 Millionen Quadratmeter Dachfläche "under management"

Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), KI-gestützter Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, hat sich im zweiten Quartal 2026 Fördergelder in Höhe von bis zu 1,9 MEUR für Forschung und Entwicklung gesichert. Mit 12 neuen Kunden im zweiten Quartal und damit 23 im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres konnte der Wert des Geschäftsjahres 2025 (15) bereits zur Jahresmitte deutlich überschritten werden. Durch die Verschiebung einer großen Sanierung in das dritte Quartal 2026 bewegt sich der Umsatz auf Niveau des Vorjahresquartals. Die Summe aus Umsatz und Auftragsbestand für 2026 konnte bereits zur Jahresmitte auf etwa 6,8 MEUR gesteigert werden.

Umsatz und Ergebnis

Der Q2-Umsatz bewegt sich mit 1,44 MEUR auf Vorjahresniveau (1,39 MEUR). Für das erste Halbjahr ergibt sich damit ein Gesamtumsatz von 2,5 MEUR (2,9 MEUR im Vorjahreszeitraum). Durch die Verschiebung einer großen Sanierung in das dritte Quartal 2026 konnte der Umsatzrückgang im ersten Quartal des Geschäftsjahres noch nicht kompensiert werden. Im Bereich Dachmanagement wurden im zweiten Quartal 1,05 MEUR umgesetzt. Auf das Betreiberpflichten-Controlling entfielen 0,38 MEUR. Das Konzernergebnis des zweiten Quartals konnte auf -0,2 MEUR verbessert werden (Vorjahresquartal: -0,3 MEUR). Für die ersten sechs Monate ergibt sich daraus ein Gesamtumsatz von 2,5 MEUR (Vorjahreszeitraum: 2,9 MEUR) bzw. ein Konzernergebnis in Höhe von -0,53 MEUR (Vorjahreszeitraum: -0,25 MEUR).

Dazu Emmerich Mohacsi (COO): "Aufgrund des plötzlichen Preisanstieges beim Material, ausgelöst durch den Konflikt zwischen den USA und Iran, mussten wir eine große Dachsanierung nachverhandeln. Das hat zu Verzögerungen bei der Ausführung geführt. Jetzt müssen wir vollen Fokus auf die Umsetzung legen."

Vertrieb

Mit insgesamt 23 Neukunden in den ersten sechs Monaten konnte der Wert des kompletten Geschäftsjahres 2025 (15) bereits deutlich überschritten werden. Auch der Auftragseingang konnte im zweiten Quartal auf 2,35 MEUR gesteigert werden. Dies entspricht einem Wachstum von 18% gegenüber dem Vorjahr (2,0 MEUR). Insgesamt betreut das Unternehmen inzwischen Dächer mit einer Gesamtfläche von über 5 Millionen Quadratmetern.

Dazu Jörn Krüger (CSO): "Die Tatsache, dass wir selbst in dieser angespannten Wirtschaftslage viele neue Kunden gewinnen zeigt nicht nur, dass wir mit unserem Angebot einen Nerv treffen, sondern auch, dass unsere Neukundenstrategie aufgeht. Erfreulich ist zudem, dass Kunden auch wieder größere Dachreparaturen beauftragen."

Finanzierung

Solutiance konnte sich im 2. Quartal 2026 die Zusage einer Working-Capital-Finanzierung über die eigene Hausbank und die Bürgschaftsbank Brandenburg sichern. Die Finanzierung soll das bisherige Factoring ersetzen, um so Kosten zu reduzieren und die Flexibilität, gerade bei großen Reparaturprojekten im Bereich Dachmanagement 4.0, zu erhöhen. Die Kreditlinie in Höhe von bis zu 0,5 MEUR soll dem Unternehmen bei Bedarf zur Verfügung stehen.

Forschung und Entwicklung

Über das Förderprogramm ProFIT der Investitionsbank des Landes Brandenburg hat sich Solutiance im zweiten Quartal Fördermittel von bis zu 1,9 MEUR gesichert. Die Förderung besteht aus einem nicht-rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von knapp 1,2 MEUR, sowie einem Darlehen in Höhe von über 0,7 MEUR, welches mit 1% per anno verzinst ist und schrittweise über die nächsten 10 Jahre zurückgezahlt werden muss. Im Rahmen des 26-monatigen Forschungs- und Entwicklungsprojektes soll unter anderem ein KI-basierter Kundenbetreuer entstehen, der Kunden und Dienstleistern Fragen zum eigenen Immobilienbestand beantworten, aber auch Aufgaben, beispielsweise im Kontext der Priorisierung von Instandhaltungsmaßnahmen, abnehmen kann.

Dazu Vorstand und CEO Jonas Enderlein: "Die Förderung schafft die Grundlage dafür, auch in der Interaktion zwischen Kunde und unserer Plattform künstliche Intelligenz einzusetzen und so Mehrwerte zu schaffen. So wird dann auch eine neue, komplett digitale Produktlinie entstehen."

Im Zuge dieser Meldung wurden auch die Kennzahlen unter https://solutiance.com/investoren-kpis aktualisiert. Am 25.08.2026 findet zudem ein Earnings Call via Airtime statt. Teilnehmer können sich über https://www.appairtime.com/de/ event/eb1f48f4-1920-4723-9383-8dcdea737e63 registrieren.

(Ende)

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Aussender: Solutiance AG Horstweg 8a 14482 Potsdam Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 331 867193 00 E-Mail: investor-relations@solutiance.com Website: www.solutiance.com ISIN(s): DE000A32VN59 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785745500436 ]

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August 03, 2026 04:25 ET (08:25 GMT)