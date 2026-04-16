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16.04.2026 11:39 Uhr
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PTA-News: Solutiance AG: Solutiance AG gibt Konzernzahlen für FY 2025 bekannt

DJ PTA-News: Solutiance AG: Solutiance AG gibt Konzernzahlen für FY 2025 bekannt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Solutiance AG: Solutiance AG gibt Konzernzahlen für FY 2025 bekannt

Potsdam (pta000/16.04.2026/11:07 UTC+2)

• FY 2025 Umsatzziel mit Wachstum von 12% erreicht • FY 2025 Break-Even erreicht, EBT mit 0,1 MEUR um 133% verbessert • Deutliche Steigerung der Umsätze im Betreiberpflichten-Controlling (+60%) • Hauptversammlung am 19. Mai 2026

Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), KI-gestützter Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, hat die Umsatzerlöse des Konzerns im vergangenen Geschäftsjahr 2025 um 12% auf 6,8 MEUR (2024: 6,1 MEUR) gesteigert. Davon entfielen 5,2 MEUR auf Services im Bereich Dachmanagement 4.0 (2024: 5,1 MEUR). Die Umsätze aus dem Betreiberpflichten-Controlling fielen mit insgesamt 1,6 MEUR deutlich höher aus als im Vorjahr (2024: 1,0 MEUR).

Die Konzernleistung, die zusätzlich zu den Umsatzerlösen die Bestandsveränderung in Ausführung befindlicher Bauaufträge sowie die sonstigen betrieblichen Erträge umfasst, erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 MEUR auf 7,2 MEUR (2024: 6,4 MEUR).

Der Auftragseingang ist mit 6,5 MEUR gegenüber dem Vorjahr (8,5 MEUR) um 24% gesunken. Hiervon entfielen 4,7 MEUR (-32%) auf das Servicepaket Dachmanagement (2024: 6,9 MEUR) und 1,8 MEUR (+13%) auf das Servicepaket Betreiberpflichten Controlling (2024: 1,6 MEUR). Der Rückgang im Auftragseingang ist weiterhin auf die Zurückhaltung der Kunden bei der Beauftragung größerer Reparaturleistungen im Bereich Dachmanagement 4.0 zurückzuführen. Gleichzeitig unterstreicht der Anstieg der von Solutiance betreuten Dachfläche auf rund 4,6 Millionen Quadratmeter zum 1. Januar 2026 die unverändert hohe Nachfrage nach den Dienstleistungen des Unternehmens.

Beim Materialaufwand kam es im Geschäftsjahr 2025 zu einem Anstieg um 0,2 MEUR auf 3,4 MEUR (2024: 3,2 MEUR). Das entspricht 50% der Gesamtleistung (2024: 50%). Diese Position spiegelt das Plattformgeschäftsmodell wider, bei dem Solutiance als Vertragspartner fungiert und die Leistungen von Partnerunternehmen erbracht werden.

Die Personalkosten sind im Berichtsjahr um 12% auf insgesamt 2,8 MEUR gestiegen (2024: 2,5 MEUR). Die im Vergleich zum Umsatz proportional gestiegenen Personalkosten sind auf die Erweiterung des C-Level-Teams sowie das Aufsetzen eines neuen Vertriebsteams (Prospect Management) zurückzuführen. Die Zinsaufwendungen betrugen im Berichtsjahr 0,1 MEUR (2024: 0,1 MEUR), davon betreffen 0,01 MEUR die Abzinsung von Rückstellungen (2024: 0,01 MEUR). Der Konzern konnte im Geschäftsjahr 2025 erstmals einen Jahresüberschuss von 0,1 MEUR erwirtschaften, was eine Steigerung um 133% gegenüber dem Vorjahr bedeutet (2024: -0,3 MEUR).

Die Hauptversammlung findet am 19. Mai 2026 in Berlin statt. Der Geschäftsbericht für das Jahr 2025 steht ab 30. April 2026 zum Download zur Verfügung.

Die zugehörigen KPIs zum Geschäftsjahr 2025 sind auf https://solutiance.com/investoren-kpis zu finden.

(Ende)

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Aussender:      Solutiance AG 
           Horstweg 8a 
           14482 Potsdam 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 331 867193 00 
E-Mail:        investor-relations@solutiance.com 
Website:       www.solutiance.com 
ISIN(s):       DE000A32VN59 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776330420152 ]

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(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2026 05:07 ET (09:07 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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