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29.04.2026 11:09 Uhr
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PTA-News: Solutiance AG: 11 neue Kunden, Auftragseingang steigt

DJ PTA-News: Solutiance AG: Solutiance AG: 11 neue Kunden, Auftragseingang steigt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Solutiance AG: Solutiance AG: 11 neue Kunden, Auftragseingang steigt

Potsdam (pta000/29.04.2026/10:34 UTC+2)

• Auftragseingang Q1 bei 1,4 MEUR (+17%) • Umsatz Q1 wetterbedingt bei 1,0 MEUR (-38%) • EBT Q1 wetterbedingt bei -0,3 MEUR • 11 neue Kunden (2025 Q1: 3)

Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), KI-gestützter Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, hat den Auftragseingang im ersten Quartal um +17% auf 1,4 MEUR (2025 Q1: 1,2 MEUR) gesteigert. Aufgrund schlechter Wetterverhältnisse in Januar und Februar konnte ein großer Teil des Auftragsbestandes nicht planmäßig umgesetzt werden. Die Zahl der Neukunden konnte deutlich gesteigert werden.

In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2026 konnten Leistungen mit einem Gesamtvolumen von 1,0 MEUR umgesetzt werden. Dies entspricht einem Rückgang von 38% gegenüber dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (1,6 MEUR). Davon entfielen 0,8 MEUR auf Services im Bereich "Dachmanagement 4.0" und 0,2 MEUR auf Services im Bereich "Betreiberpflichten-Controlling". Die Umsatzverschiebung hat auch zur Folge, dass das erste Quartal mit einem EBT von

-0,3 MEUR abgeschlossen wurde. Dazu Emmerich Mohacsi, COO: "Zu Beginn des Jahres waren die Temperaturen fast durchgehend zu niedrig, um Arbeiten an Dächern durchzuführen. Unsere Auftragsbücher sind aber gut gefüllt. Wir werden das im zweiten Quartal aufholen."

Neben dem Auftragseingang konnte auch die Zahl der Neukunden auf insgesamt 11 im ersten Quartal gesteigert werden. Der Anstieg ist vor allem auf die Umstrukturierungsmaßnahmen im Vertrieb zurückzuführen. Im letzten Jahr hatte das Unternehmen ein weiteres Vertriebsteam aufgesetzt, das sich ausschließlich auf die Gewinnung neuer Kunden fokussiert. Dazu Jörn Krüger, CSO: "Wir sind dabei, beide Vertriebsteams unter anderem durch den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Ansprache noch skalierbarer aufzustellen. Es freut mich, dass wir damit bereits erste Erfolge in der Neukundengewinnung erzielen konnten."

Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen weitere IT-Fachkräfte mit Fokus auf künstliche Intelligenz hinzugewonnen, um die Skalierbarkeit der digitalen Wertschöpfungsketten noch weiter zu steigern. Darüber hinaus soll in diesem Jahr auch mit der Entwicklung eines neuen Services in Zusammenarbeit mit bestehenden Kunden begonnen werden.

Dazu Jonas Enderlein, Vorstand und CEO der Solutiance AG: "Durch unsere digitale Wertschöpfungskette können wir künstliche Intelligenz optimal einsetzen, um Mitarbeiter noch weiter zu entlasten und unsere Prozesse noch skalierbarer zu gestalten. Außerdem werden wir in diesem Jahr, mit einem positiven Jahresergebnis im Rücken, mit der Entwicklung eines neuen Services im Inneren des Gebäudes beginnen. So sind wir zukünftig dann auch weniger abhängig vom Wetter."

Das komplette Zahlenwerk zum ersten Quartal wird zeitnah auf https://solutiance.com/investoren-kpis ergänzt.

(Ende)

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Aussender:      Solutiance AG 
           Horstweg 8a 
           14482 Potsdam 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 331 867193 00 
E-Mail:        investor-relations@solutiance.com 
Website:       www.solutiance.com 
ISIN(s):       DE000A32VN59 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777451640594 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 04:34 ET (08:34 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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