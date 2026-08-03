Dem ungeliebten Penny-Stock-Terrain knapp entkommen: Dicht oberhalb von 1 Euro hat der Aktienkurs von Solutiance Mitte Juli 2026 den ausgeprägten Abwärtstrend endlich gestoppt und zeigt seitdem eine deutliche Erholung bis hoch an die Marke von 1,40 Euro. Prozentual ist das bereits eine deutliche Verbesserung, für langjährige Anteilseigner des auf Dienstleistungen für die Instandhaltung von Gebäuden aber eben noch nicht viel mehr als ein Zacken im unverändert abwärts gerichteten Chart. Nun: Jede große Trendwende fängt klein an. Umso wichtiger, dass Solutiance operativ weiter vorankommt, damit sich die Aufwärtsbewegung im Chart fortsetzt. Tatsächlich zeigen die jetzt vorgelegten Eckdaten zum zweiten Quartal 2026 Licht und Schatten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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