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Dow Jones News
30.09.2026 13:15 Uhr
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PTA-DD: Solutiance AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Solutiance AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Solutiance AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Potsdam (pta000/30.09.2026/12:42 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 Jonas Enderlein 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                           Vorstand 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 Solutiance AG 
b)      LEI                                 3912009842SF5DLCOK71 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Aktie 
        Kennung                               DE000A32VN59 
b)      Art des Geschäfts                          Kauf 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        1,25 EUR                               50.000,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        1,25 EUR                               50.000,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                         30.09.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                          Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Solutiance AG 
           Horstweg 8a 
           14482 Potsdam 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 331 867193 00 
E-Mail:        investor-relations@solutiance.com 
Website:       www.solutiance.com 
ISIN(s):       DE000A32VN59 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1790764920075 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2026 06:42 ET (10:42 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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