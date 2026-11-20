The following instruments on XETRA do have their first trading 20.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.11.2026
Aktien
1 SGXE53050774 Zhongji Innolight Co. Ltd. SDR
2 GB00BXN8HL19 Axies Ventures PLC
3 AU0000207912 Frontier Energy Ltd.
4 AU000000KKO2 Kinetiko Energy Ltd.
5 GB00BVLCTC60 Pristine Capital PLC
6 KYG8191E1044 Sino-Entertainment Tech. Hld. Ltd.
7 US00912N5023 Air Industries Group
8 CA2176372068 CopperCorp Resources Inc.
9 CA40443L2030 Hytn Innovations Inc.
Anleihen
1 US26441CCQ69 Duke Energy Corp.
2 FR001401C8C9 Indigo Group S.A.S.
3 XS3576804176 Treasury Corporation of Victoria
4 XS3577498085 United Utilities Water Finance PLC
5 XS3578328026 Volkswagen Bank GmbH
6 XS3574120724 Informa PLC
7 XS3577608444 Goldman Sachs Bank Europe SE
8 XS3577608360 Goldman Sachs Bank Europe SE
9 US683234D547 Ontario, Provinz
10 US78409VBW37 S&P Global Inc.
11 XS3533810167 CMA CGM S.A.
12 XS3559858900 Eutelsat S.A.
13 FR001401CBE3 Indigo Group S.A.S.
14 XS3574121706 Informa PLC
15 US641423CJ56 Nevada Power Co.
16 US78409VBV53 S&P Global Inc.
17 US78409VBX10 S&P Global Inc.
18 FR001401BWY9 Schneider Electric SE
19 USF86921DG99 Schneider Electric SE
20 XS3578328372 Volkswagen Bank GmbH
21 DE000HEL0103 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 DE000HEL01W1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.11.2026
Aktien
1 SGXE53050774 Zhongji Innolight Co. Ltd. SDR
2 GB00BXN8HL19 Axies Ventures PLC
3 AU0000207912 Frontier Energy Ltd.
4 AU000000KKO2 Kinetiko Energy Ltd.
5 GB00BVLCTC60 Pristine Capital PLC
6 KYG8191E1044 Sino-Entertainment Tech. Hld. Ltd.
7 US00912N5023 Air Industries Group
8 CA2176372068 CopperCorp Resources Inc.
9 CA40443L2030 Hytn Innovations Inc.
Anleihen
1 US26441CCQ69 Duke Energy Corp.
2 FR001401C8C9 Indigo Group S.A.S.
3 XS3576804176 Treasury Corporation of Victoria
4 XS3577498085 United Utilities Water Finance PLC
5 XS3578328026 Volkswagen Bank GmbH
6 XS3574120724 Informa PLC
7 XS3577608444 Goldman Sachs Bank Europe SE
8 XS3577608360 Goldman Sachs Bank Europe SE
9 US683234D547 Ontario, Provinz
10 US78409VBW37 S&P Global Inc.
11 XS3533810167 CMA CGM S.A.
12 XS3559858900 Eutelsat S.A.
13 FR001401CBE3 Indigo Group S.A.S.
14 XS3574121706 Informa PLC
15 US641423CJ56 Nevada Power Co.
16 US78409VBV53 S&P Global Inc.
17 US78409VBX10 S&P Global Inc.
18 FR001401BWY9 Schneider Electric SE
19 USF86921DG99 Schneider Electric SE
20 XS3578328372 Volkswagen Bank GmbH
21 DE000HEL0103 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 DE000HEL01W1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
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