The following instruments on XETRA do have their first trading 20.11.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.11.2026Aktien1 SGXE53050774 Zhongji Innolight Co. Ltd. SDR2 GB00BXN8HL19 Axies Ventures PLC3 AU0000207912 Frontier Energy Ltd.4 AU000000KKO2 Kinetiko Energy Ltd.5 GB00BVLCTC60 Pristine Capital PLC6 KYG8191E1044 Sino-Entertainment Tech. Hld. Ltd.7 US00912N5023 Air Industries Group8 CA2176372068 CopperCorp Resources Inc.9 CA40443L2030 Hytn Innovations Inc.Anleihen1 US26441CCQ69 Duke Energy Corp.2 FR001401C8C9 Indigo Group S.A.S.3 XS3576804176 Treasury Corporation of Victoria4 XS3577498085 United Utilities Water Finance PLC5 XS3578328026 Volkswagen Bank GmbH6 XS3574120724 Informa PLC7 XS3577608444 Goldman Sachs Bank Europe SE8 XS3577608360 Goldman Sachs Bank Europe SE9 US683234D547 Ontario, Provinz10 US78409VBW37 S&P Global Inc.11 XS3533810167 CMA CGM S.A.12 XS3559858900 Eutelsat S.A.13 FR001401CBE3 Indigo Group S.A.S.14 XS3574121706 Informa PLC15 US641423CJ56 Nevada Power Co.16 US78409VBV53 S&P Global Inc.17 US78409VBX10 S&P Global Inc.18 FR001401BWY9 Schneider Electric SE19 USF86921DG99 Schneider Electric SE20 XS3578328372 Volkswagen Bank GmbH21 DE000HEL0103 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HEL01W1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale