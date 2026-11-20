München (ots) -- Freitag, 20. November 2026: "Angel Has Fallen" (20:15 Uhr) und "Gesetz der Rache" (22:35 Uhr)- Samstag, 21. November 2026: "Hot Fuzz - Zwei abgewichste Profis" (20:15 Uhr) und "Tropic Thunder" (22:30 Uhr)- Sonntag, 22. November 2026: "Hangover" (20:15 Uhr) - Auftakt der Kult-TrilogieDie Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI vereinen am Wochenende packende Thriller, Actionkomödien und einen legendären Junggesellenabschied. Am Freitag gerät Gerard Butler in "Angel Has Fallen" selbst ins Visier der Ermittler, bevor er in "Gesetz der Rache" einen erbitterten Feldzug gegen das Justizsystem führt. Am Samstag sorgen "Hot Fuzz - Zwei abgewichste Profis" und "Tropic Thunder" für reichlich Chaos zwischen Polizeiarbeit und Hollywood-Dreharbeiten. Der Sonntag läutet mit "Hangover" eine dreiwöchige Filmreihe ein: RTLZWEI zeigt die komplette Kult-Trilogie jeweils sonntags um 20:15 Uhr.Freitag, 20. November 2026Vom Beschützer zum Verdächtigen: In "Angel Has Fallen" wird Secret-Service-Agent Mike Banning (Gerard Butler) nach einem Attentat auf US-Präsident Allan Trumbull (Morgan Freeman) beschuldigt, selbst hinter dem Anschlag zu stecken. Auf der Flucht vor dem FBI versucht er, seine Unschuld zu beweisen und die Verantwortlichen aufzuspüren. Nach "Olympus Has Fallen" und "London Has Fallen" übernimmt Butler zum dritten Mal die Rolle des Bodyguards. Regisseur Ric Roman Waugh arbeitete mit dem Schauspieler auch bei den "Greenland"-Filmen zusammen. Zum Cast gehören außerdem Nick Nolte und Jada Pinkett Smith.Auch im anschließenden Thriller "Gesetz der Rache" (22:35 Uhr) steht Gerard Butler im Mittelpunkt - diesmal als Familienvater Clyde Shelton. Nachdem die Täter, die seine Frau und Tochter ermordet haben, durch eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft milde davonkommen, nimmt er die Justiz selbst ins Visier. Sein Gegenspieler ist Staatsanwalt Nick Rice (Jamie Foxx), der zunehmend unter Druck gerät. F. Gary Gray führte bei dem Rachethriller Regie.Samstag, 21. November 2026Britischer Humor trifft auf Polizeiaction: In "Hot Fuzz - Zwei abgewichste Profis" (20:15 Uhr) wird der ehrgeizige Londoner Polizist Nicholas Angel (Simon Pegg) in das beschauliche Dorf Sandford versetzt. Gemeinsam mit seinem neuen Kollegen Danny Butterman (Nick Frost) untersucht er eine Reihe mysteriöser Todesfälle. Während die Dorfbewohner von Unfällen ausgehen, vermutet Angel ein Verbrechen. Regisseur Edgar Wright setzte nach der erfolgreichen britischen Horrorkomödie "Shaun of the Dead" erneut auf das Duo Pegg und Frost.Danach nimmt Ben Stiller in "Tropic Thunder" (22:30 Uhr) Hollywoods Filmgeschäft aufs Korn. Für einen aufwendigen Kriegsfilm werden mehrere Schauspieler in einem abgelegenen Dschungel ausgesetzt. Was Actionstar Tugg Speedman (Ben Stiller) und seine Kollegen zunächst für Teil der Dreharbeiten halten, entwickelt sich durch die Begegnung mit Drogenschmugglern zur realen Bedrohung. Neben Jack Black und Tom Cruise ist auch Robert Downey Jr. zu sehen, der für seine Nebenrolle eine Oscar-Nominierung erhielt.Sonntag, 22. November 2026Ein verschwundener Bräutigam, ein Tiger im Badezimmer und keinerlei Erinnerung an die vergangene Nacht: Mit "Hangover" (20:15 Uhr) startet RTLZWEI am Sonntag die Ausstrahlung der kompletten Kult-Trilogie. Zwei Tage vor seiner Hochzeit reist Doug (Justin Bartha) mit seinen Freunden Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) und Alan (Zach Galifianakis) nach Las Vegas. Doch nach einer ausschweifenden Partynacht fehlt vom zukünftigen Ehemann jede Spur. Auf der Suche nach ihm müssen die drei herausfinden, was während ihres Junggesellenabschieds passiert ist.Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 20. November 2026, bis Sonntag, 22. November 2026, bei RTLZWEI.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6394367