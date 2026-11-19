Unterföhring (ots) -Den ersten Teaser zu Staffel 2 der weltweit gefeierten Sky Original Serie finden Sie hier zum Anschauen und hier zum Downloaden.Das First Look Image finden Sie hier (https://app.mediasilo.com/review/6afeaaee8f74aa5943a2d0e8).Eddie Redmayne kehrt als der nur schwer fassbare Ausnahmekiller zurück! Der erste Teaser gibt Einblicke in die zweite Staffel der Sky Original Serie, die im März 2027 auf Sky und WOW startet. Der Teaser, der aus dem Auftakt der neuen Staffel stammt, gibt einen Vorgeschmack auf die Handlung, mit Locations rund um die Welt und die packende Action, auf die sich Zuschauende freuen können.Redmayne ("Panic Carefully", "The Good Nurse", "The Trial of the Chicago Seven", "Die Entdeckung der Unendlichkeit") fungiert neben seiner Rolle als Hauptdarsteller auch als Executive Producer und wurde für seine Darbietung in der ersten Staffel mit Nominierungen für die Golden Globes, Critics' Choice und SAG Awards honoriert.Zum wiederkehrenden Cast gehören Úrsula Corberó ("Haus des Geldes", "Körper in Flammen"), Charles Dance ("Game of Thrones", "The King's Man - The Beginning"), Chukwudi Iwuji ("Guardians of the Galaxy Vol. 3", "The Split - Beziehungsstatus ungeklärt"), Eleanor Matsuura ("The Walking Dead", "I Used to Be Famous"), Adam James ("Unschuldig - Mr. Bates gegen die Post", "Vigil"), Christy Meyer ("The Amateur", "Episodes") und Corey Johnson ("Das Bourne Ultimatum"). Neu zum Cast gehören in Staffel 2 Pablo Schreiber ("Halo", "Criminal Squad", "Orange Is the New Black"), Weruche Opia ("Genius: Martin Luther King, Jr. und Malcolm X", "The Jetty", "High Desert"), Matt Bomer ("White Collar", "Fellow Travelers") und Pia Tjelta ("Jo Nesbø's Harry Hole", "No Comment", "Don't Call Me Mama"). "The Day of the Jackal" wird von der preisgekrönten Carnival Films produziert, die zu Universal Global Television gehört, einer Abteilung der Universal Studio Group."The Day of the Jackal" wird von der preisgekrönten Carnival Films produziert, die zu Universal Global Television gehört, einer Abteilung der Universal Studio Group.Die Sky Original Serie "The Day of the Jackal" startet im März 2027 auf Sky und WOW.Über "The Day of the Jackal":Die Serienadaption basiert auf dem bahnbrechenden Roman von Frederick Forsyth und dem nachfolgenden preisgekrönten Film von Universal Pictures aus dem Jahr 1973. Als Headautor der zweiten Staffel zeichnet David Harrower ("Lockerbie: A Search for the Truth") verantwortlich. Leitender Regisseur ist Brian Kirk ("Furious", "Luther", "Boardwalk Empire"), der für seine Arbeit an Staffel 1 bereits eine IFTA-Nominierung erhalten hat. Die Dreharbeiten haben in Ungarn, Kroatien, Spanien, Belgien, Österreich und Großbritannien stattgefunden. Als Executive Producer fungieren Gareth Neame, Nigel Marchant, Marianne Buckland (Carnival Films), Eddie Redmayne, David Harrower, Brian Kirk, Sam Hoyle (Sky), Sue Naegle und Ronan Bennett. Lis Steele ist Serienproduzentin."The Day of the Jackal" kombiniert die kreative Kraft der Universal Studio Group mit der globalen Reichweite von Sky und Peacock. Die erste Staffel der Serie konnte zahlreiche Award-Nominierungen verzeichnen, darunter bei den Golden Globes, den Critic's Choice, SAG und Emmy Awards. "The Day of the Jackal" hatte bei Start eine Top 10-Platzierung bei Nielsen unter den Streaming-Dramas in den USA inne. Die Serie wurde bereits fast 200 Territorien weltweit lizenziert, NBCUniversal Global TV Distributions zeichnet für die internationale Distribution verantwortlich.Pressekontakt:Sky-Pressekontakt:Stephanie TeicherContent PRStephanie.Teicher@rtl.deSelina RastetterSenior Manager, Content PRSelina.Rastetter@rtl.deBilder:Pressebilder SkyBilder.Presse@sky.dehttps://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6394162