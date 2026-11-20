Wuppertal (ots) -Im Rahmen des 31. RTL-Spendenmarathons hat Vorwerk eine halbe Million Euro an die Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern" gespendet. Dr. Thomas Stoffmehl, CEO Vorwerk Gruppe, überreichte den symbolischen Scheck am Donnerstagabend live in der RTL-Sendung. Die diesjährige Spende unterstützt neben weiteren Hilfsprojekten auch ein Projekt mit der Villa Schöpflin gGmbH, das junge Menschen und ihre Familien im bewussten Umgang mit digitalen Medien unterstützen soll. Der Wunsch, digitale Möglichkeiten sinnvoll zu nutzen und zugleich den Wert der persönlichen Begegnung zu wahren, ist auch ein Thema innerhalb der Vorwerk Community, die das Spendenengagement maßgeblich unterstützt hat. Prominenter Pate des RTL-Projekts ist Moderator Jan Köppen."Bei Vorwerk stehen die Menschen und die persönliche Begegnung im Mittelpunkt. Digitale Angebote und Künstliche Intelligenz setzen wir dann ein, wenn sie Menschen im Alltag zu unterstützen - zum Beispiel um mit unserem Thermomix Mahlzeiten zu planen und Rezepte zu entdecken. Unser Kern bleibt aber das, was Menschen zusammenbringt: gemeinsame Erlebnisse wie miteinander kochen, essen und ins Gespräch kommen. Und da darf das Smartphone auch mal beiseite liegen", sagt Dr. Thomas Stoffmehl.Durch seine Beraterinnen und Berater ist Vorwerk nah am Alltag vieler Familien. Auch innerhalb der Vorwerk Community aus Beraterinnen und Beratern, Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigen sich viele mit der Frage, wie digitale Angebote sinnvoll genutzt werden können und zugleich Raum für persönliche Begegnungen bleibt.Wie bewusste Mediennutzung und persönlicher Austausch zusammengehen können, zeigt die Präventionsarbeit der Villa Schöpflin, die Vorwerk mit einem Teil der Spende unterstützt. Sie verbindet Wissen über digitale Medien mit dem Austausch in der Familie und Aktivitäten außerhalb der digitalen Welt. Ziel ist es, junge Menschen darin zu stärken, ihre Mediennutzung selbstbestimmt zu gestalten und eine ausgewogene Freizeit zu entwickeln. Vorwerk möchte mit der Unterstützung dazu beitragen, Familien hierfür Orientierung und praktische Anregungen zu geben.Die Spende ist das Ergebnis des gemeinsamen Engagements der deutschen Vorwerk Community. Vom 19. Oktober bis zum 15. November 2026 spendete Vorwerk für jede qualifizierte Zubehörbestellung im Thermomix oder Kobold Onlineshop fünf Euro an die Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern". Darüber hinaus konnten sich Kundinnen und Kunden, Beraterinnen und Berater sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Vorwerk und der akf-Bank über einen Spendenlink auf der Aktions-Website mit eigenen Spenden beteiligen. Die Vorwerk Gruppe hat die so zusammengetragenen Beiträge mit einer Unternehmensspende auf insgesamt 500.000 Euro aufgestockt."Diese Spende zeigt, was unsere Community gemeinsam bewegen kann. Mein herzlicher Dank gilt unseren Kundinnen und Kunden, Beraterinnen und Beratern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Gesellschafterinnen und Gesellschaftern, die dieses Engagement mitgetragen und mit ihren Beiträgen möglich gemacht haben", sagt Dr. Thomas Stoffmehl. "Wir freuen uns, als langjähriger Partner der Stiftung RTL zu ihrem Engagement beitragen zu können. Herzlichen Dank an das Team der Stiftung 'RTL - Wir helfen Kindern', das sich mit so viel Herz für Kinder und Familien einsetzt."ÜBER VORWERKVorwerk ist das Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 in Europa und weltweit führend im Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte. Das international agierende Familienunternehmen wurde 1883 in Wuppertal (Deutschland) gegründet. Was Vorwerk seit jeher auszeichnet: die Nähe zu Menschen, der Anspruch an außergewöhnliche Qualität und die Überzeugung, dass gute Produkte erst dann wirklich stark werden, wenn man sie erlebt. Das Kerngeschäft von Vorwerk sind die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte rund um die Ökosysteme Thermomix und Kobold, die innovative Produkte mit persönlicher Beratung und einer starken Community verbinden. Vorwerk sucht stets den direkten Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentrale Anlaufstelle. Verantwortungsvolles Denken und gesellschaftliches Engagement sind fest im Selbstverständnis des Unternehmens verankert - von langlebigen und reparierbaren Produkten bis zur Unterstützung sozialer, kultureller und bildungsbezogener Projekte. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf-Gruppe, die als Finanzierungspartner des deutschen Mittelstands mit hoher Branchenexpertise passgenaue Lösungen für ihre Kundinnen und Kunden entwickelt. Vorwerk erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,6 Milliarden Euro (2025) und ist in rund 60 Ländern aktiv.Pressekontakt:Vorwerk SE & Co. KGMichael WeberLeiter UnternehmenskommunikationTel.: +49 202 564 1247E-Mail: Presse@vorwerk.deVeröffentlichung honorarfrei - Beleg erbetenOriginal-Content von: Vorwerk Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52621/6394569