DJ Commerzbank-CEO zuversichtlicher für Nettogewinn 2026
DOW JONES--Die Commerzbank wird nochmals optimistischer für den Nettogewinn im laufenden Jahr. "Wir können nun sehr deutlich sagen, dass es nicht auf mindestens 3,4 Milliarden Euro hinauslaufen wird, sondern klar auf 3,5 Milliarden", sagte CEO Bettina Orlopp bei der JP Morgan Financials Conference. Die Bank hatte Anfang November noch mindestens 3,4 Milliarden Euro nach 2,6 Milliarden im Vorjahr in Aussicht gestellt. Orlopp verwies auf eine bessere Entwicklung bei den Kosten als erwartet. Außerdem nannte sie steuerliche Vorteile.
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November 20, 2026 06:14 ET (11:14 GMT)
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