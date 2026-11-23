NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer mit einem Kursziel von 48,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs durch ein US-Gericht betreffe fast alle aktuellen und möglichen künftigen Klagen in den USA zu dem Unkrautvernichter und begrenze die Zahlungen für einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren, schrieb Michael Leuchten am Sonntag. Zusammen mit dem Urteil des Obersten Gerichtshofs im Fall Durnell verringere das die Unsicherheit der langfristigen Glyphosat-Haftung erheblich./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 10:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2026 / 10:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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