ST. LOUIS (dpa-AFX) - Es ist ein weiterer wichtiger Fortschritt für den Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer zur Beilegung der US-Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat. Der 7,25 Milliarden Dollar (6,6 Mrd Euro) schwere Sammelvergleich mit Zehntausenden Klägern in den USA ist von einem Richter abschließend gebilligt worden. Der Vergleich sei "fair, vernünftig und angemessen", schrieb Richter Timothy Boyer im Bundesstaat Missouri in seiner Entscheidung. Die Bayer-Aktie konnte am Montag davon nur kurzfristig profitieren.

Kurz nach Handelsbeginn zog der Kurs um bis zu viereinhalb Prozent auf 55,74 Euro an. Die Aktie gab die Gewinne aber schnell wieder ab und rutschte eine halbe Stunde nach Handelsstart mit zweieinhalb Prozent auf 52 Euro ins Minus. Seit dem Jahreswechsel können sich Anleger nach einigen Auf und Abs aber momentan über einen Wertzuwachs von etwas mehr als 40 Prozent freuen. Die Leverkusener schneiden damit 2026 unter den 40 Einzelwerten im Dax bislang am besten ab.

Der im Februar ausgehandelte Vergleich sieht Zahlungen über einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren vor. Damit sollen laut Bayer sowohl anhängige als auch mögliche künftige Klagen beigelegt werden, bei denen es um geltend gemachte Erkrankungen am Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) geht. "Die finale Genehmigung des Gerichts ist ein entscheidender Meilenstein in der mehrgleisigen Strategie des Unternehmens, um sowohl anhängige als auch mögliche künftige Glyphosat-Klagen einzudämmen", betonte Bayer-Chef Bill Anderson am Freitag nach der Entscheidung.

Im Juni hatte Bayer einen wegweisenden Glyphosat-Fall vor dem obersten Gericht der USA gewonnen. Infolge des Urteils des US Supreme Court sind Prozesse gegen Bayer im Grunde nicht mehr möglich, in denen Kläger sich auf fehlende Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern stützen wollen.

Bayer hatte sich die Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat 2018 mit der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto ins Haus geholt. Bayer verneint ein Krebsrisiko von Roundup.

Aktienexperte Markus Manns von Union Investment bezeichnete die Genehmigung am Wochenende als den lang ersehnten Befreiungsschlag für Bayer. "Zwar kann der Sammelvergleich noch angefochten werden und weitere Einzelklagen sind weiterhin möglich, aber die Zeit der Sammelklagen ist definitiv vorbei." Damit beginne für das Unternehmen knapp 10 Jahre nach der Monsanto-Übernahme eine neue Ära.

Auch andere Experten äußerten sich positiv: Die richterliche Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs sei ein weiterer Schritt, den finanziellen Schaden des Themas einzudämmen, schrieb etwa Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan. Sein Kollege Michael Leuchten Analysehaus Jefferies erinnerte außerdem an das Urteil des Obersten Gerichtshofs im Fall Durnell. Zusammen mit der nun erfolgten Billigung verringere sich das die Unsicherheit der langfristigen Glyphosat-Haftung erheblich, schrieb Leuchten./so/DP/he/lew/zb