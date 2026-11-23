Zum Start in die neue Woche ziehen die Kurse wieder etwas an. Sehen Anleger nur eine kurze Gegenbewegung oder eine nachhaltige Erholung? Die Antwort auf die Frage könnte es bereits am Mittwoch geben! Börsen feiern Comeback: Ist der Crash vorbei? Nach dem heftigen Ausverkauf der vergangenen Woche schöpfen Anleger wieder Hoffnung. Die Aktienmärkte in Europa legen zum Wochenstart zu, auch die US-Futures signalisieren kräftige Gewinne. Doch ist das bereits der Beginn einer nachhaltigen Erholung oder nur eine kurze Verschnaufpause vor dem nächsten Rückschlag? Vor allem die zuletzt massiv abgestraften Technologieaktien stehen wieder auf den Einkaufslisten. Am Montagmorgen gewinnen die Futures auf …

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