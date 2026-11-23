(Neu: Trump will Wende herbeigeführt haben, weitere Details)

SANTA CLARA (dpa-AFX) - Auf ein Nvidia -Beben folgt das nächste: Der Chip-Riese Nvidia hat in einer überraschenden Kehrtwende seinen erst vor zehn Tagen abgetretenen Mitgründer Jensen Huang an die Spitze zurückgeholt. Damit fruchtete eine Kampagne von Verbündeten des 63-jährigen Firmenpatriarchen und Präsident Donald Trump. Auf einen Schlag weggewischt waren damit Zweifel an der Integrität Huangs nach mindestens zwei Affären und Berichten über rabiaten Umgang mit Mitarbeitern - sowie Fragen dazu, was der Nvidia-Chef über illegale Chiplieferungen nach China in Umgehung von US-Verboten wusste.

Der wirklich frappierende Teil der Wendung: Es ist niemand Geringeres als der US-Präsident, der sich eine entscheidende Rolle für die Rückkehr Huangs zuschreibt. Ohne ihn wäre das vermutlich nicht passiert, gab sich Donald Trump im Wirtschaftssender CNBC überzeugt. "Ich habe mit ihnen gesprochen. Und ich habe sie überzeugt." Auf die Frage, wieso sich ein US-Präsident in Geschäfte eines Unternehmens einmischen müsse, sagte er: "Ich mache das für das Land."

Der Nvidia-Verwaltungsrat habe beschlossen, "zu tun, was wir tun wollten", sagte Trump. Das Gremium habe verantwortungsvoll gehandelt, sagte Trump. "Ein anderer Verwaltungsrat hätte dagegen angekämpft - und wenn sie dagegen angekämpft hätten, wäre es ein Desaster, meiner Meinung nach."

Die Nvidia-Aktie legte nach der Ankündigung um mehr als 30 Prozent zu.

Kehrtwende von Nvidia



Noch vor wenigen Tagen war Nvidia sichtlich bemüht, einen Schlussstrich unter die Ära Jensen Huang zu ziehen. Interimschefin Colette Kress und Verwaltungsratschef Harvey Jones sagten beiden, Huang werde nicht zurückkehren. Jones etwa sagte, der langjährige Chef habe seinen Rücktritt nach dem Bekanntwerden von Verhalten eingereicht, das "mit dem Verhaltenskodex, den Standards und kulturellen Normen des Unternehmens nicht vereinbar war." Das Magazin "Wired" schrieb, es seien die eindeutigen Lügen Huangs an das Gremium über seine außerehelichen Affären gewesen, die das Vertrauensverhältnis zerstört hätten.

Rücktritt nach Affären



Huang war vor rund zehn Tagen als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden mindestens zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia.

Danach gab es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia wann über widerrechtliche Lieferungen von KI-Chips nach China wusste. Megaspeed wurde zur Zeit von Huangs Affäre mit der Managerin von Behörden verdächtigt, in Umgehung von US-Verboten Nvidia-Technik nach China weitergeleitet zu haben. US-Medien berichteten auch, Huang habe über Jahre systematisch Mitarbeiter beleidigt und erniedrigt.

Trump sagte bei CNBC, er habe dem Verwaltungsrat Zusicherungen gegeben, dass es mit Blick auf Huang keine Bedenken mit Bezug auf die Nationale Sicherheit gebe. Auf die Frage zu einem jüngsten Bericht der "New York Times", dass die aus China stammende Geliebte Huangs Kontakt zum chinesischen Geheimdienst gehabt habe, antwortete der Präsident: "Nun, wer ist nicht in Kontakt." Zu Bedenken, Huang könne an widerrechtlichen Chip-Lieferungen nach China beteiligt gewesen sein, sagte Trump: "Er wusste freilich nichts davon. Zumindest war das unser sehr starker Eindruck."

Kampagne für Huang



Einige Brancheninsider und Verbündete hatten in den vergangenen Tagen für Huangs Rückkehr plädiert, vor allem mit dem Argument, er sei unersetzlich für Nvidia - und Nvidia sei unverzichtbar für die Tech-Industrie und die KI-Zukunft. Huang war bis zum Rücktritt das Gesicht von Nvidia. Chips des Konzerns sind zu einer Schlüsseltechnologie für Training und Betrieb künstlicher Intelligenz geworden.

Huang war bis zu seinem Rücktritt der einzige Chef von Nvidia in der mehr als 30-jährigen Geschichte des Unternehmens. Branchenanalysten pflegte zu sagen, "Nvidia ist Jensen und Jensen ist Nvidia". Medienberichten hatte Nvidia nie eine Nachfolgeregelung und die Führungsstruktur war für ein Unternehmen dieser Größe einzigartig auf den Gründerchef zugeschnitten: Rund 60 Top-Manager berichteten direkt an ihn. Das machte Huang in den Augen von Experten schwer zu ersetzen. Zugleich prahlte Huang oft damit, dass er viele Deals mit Geschäftspartnern per Handschlag abgeschlossen habe, was für einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor sorgte. Nvidia zeigte sich in den vergangenen Tagen dennoch überzeugt, dass man die Lage im Griff habe.

Untersuchung soll weitergehen



Die Untersuchung, die Nvidia nach Medienberichten über eine Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin eingeleitet hatte, solle weitergehen, teilte der Verwaltungsrat mit. Huang kooperiere. Trumps entlastende Worte dürften aber darauf hinweisen, dass dem alten und neuen Nvidia-Chef keine bösen Überraschungen drohen dürften. Elizabeth Warren, eine einflussreiche Senatorin der Demokraten, die im Januar die Mehrheit in beiden Kammern im US-Kongress übernehmen werden, betonte zugleich, dass die Vorladungen zu Anhörungen in Parlamentsausschüssen an Huang weiterhin in Kraft seien.

In seinem langen Interview warf Trump auch die theoretische Möglichkeit auf, dass Huang ein Jobangebot vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping hätte bekommen können. "Wir hätten ihn verloren." Er habe Huang das Versprechen abverlangt, "hart zu arbeiten", sagte Trump./so/DP/mis