New York - Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang als Vorstandschef von Nvidia hat am Montag Euphorie an den US-Börsen ausgelöst. Vor allem die technologielastige Nasdaq, die seit Bekanntwerden der Affäre Huangs mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin schwer unter Druck geraten war, erholte sich wieder deutlich. Für den Nasdaq 100 ging es um 7,0 Prozent hoch auf 26.768 Punkte. Seitdem Ende Oktober die «New York Times» erstmals über eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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