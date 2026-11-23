Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag kräftig zugelegt. Auslöser war eine breite Euphorie nach dem überraschenden Comeback von Nvidia-Gründer Jensen Huang an die Konzernspitze. Besonders Aktien aus dem Technologiesektor profitierten davon. Die Techwerte hatten bereits am Morgen nach der verlustreichen Vorwoche zu einer Erholung angesetzt. Den entscheidenden Schub erhielten sie am Nachmittag, als der US-Chipriese Nvidia die Rückkehr von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab