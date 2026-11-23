Paris/London/Zürich - Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang an die Unternehmensspitze des KI-Chipriesen Nvidia hat am Montag die Börsen Europas beflügelt. Sie setzten am Nachmittag zu einer kleinen Erholungsrally an. Der EuroStoxx 50 beendete den Tag mit einem Plus von 2,23 Prozent auf 6.074,47 Punkt, nachdem der Eurozonen-Leitindex die vergangene Woche angesichts einer tagelangen Talfahrt auf dem tiefsten Stand seit Mai beendet hatte. Der ...

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