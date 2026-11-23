The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.11.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.11.2026
ISIN Name
CA4220961078 HEADWATER EXPLORATION INC
CA98388T1021 XTM INC.
US00912N5023 AIR INDS GRP NEW DL-,001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.11.2026
ISIN Name
CA4220961078 HEADWATER EXPLORATION INC
CA98388T1021 XTM INC.
US00912N5023 AIR INDS GRP NEW DL-,001
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