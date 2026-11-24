Interlaken - Vom Schilthorn zum Jungfraujoch sind es rund 7 Stunden Weg - oder nur eine Aktie. Denn die Jungfraubahn übernimmt die Schilthornbahn und rückt zwei grosse Berge der Region damit näher zusammen. Die Grossaktionäre sind bereits an Bord. Nötig geworden ist dieser Zusammenschluss durch das gewaltige «Projekt 20xx», das die Schilthornbahn in den vergangenen Jahren umgesetzt hat. Wie anspruchsvoll die Situation zeitweise war, räumte das Unternehmen ...

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