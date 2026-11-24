FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer mehrmonatigen Rally nehmen Anleger bei Springer Nature neuerdings Gewinne mit. Bei dem Wissenschaftsverlag nutzte nun auch ein Großaktionär die Gelegenheit, Kasse zu machen - nach dem jüngsten Anstieg auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Belastet von der Aktienplatzierung, wurden die Aktien am Dienstag im frühen Handel zunächst bis zu vier Prozent tiefer gehandelt.

Mit 21,35 Euro näherten sie sich kurz ihrem Vortagestief auf Xetra, reduzierten dann aber ihren Abschlag etwas auf zwei Prozent. In der Vorwoche hatten die Aktien mit 23,55 Euro ein Hoch seit Oktober 2025 markiert, doch davon sind sie wegen aufgekommener Gewinnmitnahmen in der Spitze schon fast wieder um zehn Prozent zurückgefallen. Vom Rekordtief im März waren die Titel bis Mitte November um 60 Prozent angezogen. Die Jahresbilanz ist dadurch mit aktuell mehr als 14 Prozent wieder positiv geworden.

Börsianer verwiesen darauf, dass das Beteiligungsunternehmen BC Partners über die Untergesellschaft Springer Science+Business Media Galileo Participation zunächst Papiere im Wert von rund 125 Millionen Euro platzieren wollte, die Summe dann aber auf 150 Millionen Euro erhöht worden sei. Dies deckt sich mit einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Montagabend unter Berufung auf Angebotsdokumente. Laut einem Händler wurden die Aktien für 21,10 Euro veräußert. Das Platzierungsvolumen sei wegen einer hohen Nachfrage aufgestockt worden.

Laut dem Analysten Ciaran Donnelly entspricht die Platzierung etwa 3 Prozent der derzeitigen Marktkapitalisierung. Er sieht einen positiven Aspekt darin, dass der geringe Streubesitz erhöht werde, der bislang für manche Investoren ein Störfaktor sei. Positiv wertet der Experte auch die hohe Nachfrage und den vergleichsweise geringen Abschlag. Jerome Bodin von Oddo BHF rechnete vor, dass der Streubesitz jetzt auf 21 Prozent steige und sich Stück für Stück weiter erhöhen dürfte./tih/bek/stk