Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA90043C1032 Turnium Technology Group Inc. 24.11.2026 CA90043C3012 Turnium Technology Group Inc. 25.11.2026 Tausch 10:1
CA68827W1077 Osiris Copper Corp. 24.11.2026 CA6882701072 Osiris Copper Corp. 25.11.2026 Tausch 1:1
US47010C8543 Jaguar Health Inc. 24.11.2026 US47010C8394 Jaguar Health Inc. 25.11.2026 Tausch 25:1
CA87505Y4094 Tamarack Valley Energy Ltd. 24.11.2026 CA87505Y8889 Tamarack Valley Energy Ltd. 25.11.2026 Tausch 1:1
CA18452Y1007 Clean Air Metals Inc. 24.11.2026 CA2364241075 Dante Metals Corp. 25.11.2026 Tausch 10:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA90043C1032 Turnium Technology Group Inc. 24.11.2026 CA90043C3012 Turnium Technology Group Inc. 25.11.2026 Tausch 10:1
CA68827W1077 Osiris Copper Corp. 24.11.2026 CA6882701072 Osiris Copper Corp. 25.11.2026 Tausch 1:1
US47010C8543 Jaguar Health Inc. 24.11.2026 US47010C8394 Jaguar Health Inc. 25.11.2026 Tausch 25:1
CA87505Y4094 Tamarack Valley Energy Ltd. 24.11.2026 CA87505Y8889 Tamarack Valley Energy Ltd. 25.11.2026 Tausch 1:1
CA18452Y1007 Clean Air Metals Inc. 24.11.2026 CA2364241075 Dante Metals Corp. 25.11.2026 Tausch 10:1
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