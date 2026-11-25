NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Easyjet nach Jahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 715 Pence belassen. Das bereinigte Vorsteuerergebnis der Billigfluggesellschaft liege unter den Erwartungen, schrieb Ruairi Cullinane am Mittwoch. Die Briten gingen weiter davon aus, dass ihre Übernahme durch den Finanzinvestor Apollo im ersten Geschäftsquartal 2027 abgeschlossen werde./rob/gl/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:01 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00B7KR2P84
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:01 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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