NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 715 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis habe die durchschnittliche Markterwartung merklich verfehlt, schrieb Harry J Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 habe der Billigflieger wegen der erwarteten Übernahme durch Apollo keine konkreten Ziele genannt./rob/edh/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 07:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 07:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: GB00B7KR2P84

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