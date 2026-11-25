NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Easyjet nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 715 Pence belassen. Die Billigfluggesellschaft habe im abgelaufenen Geschäftsjahr die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Graham Hunt am Mittwoch. Für die Wintersaison hätten sich die Briten weniger stark gegen Währungsschwankungen abgesichert als die Konkurrenz. Einen detaillierten Ausblick auf das neue Jahr habe es angesichts der anstehenden Übernahme durch den Finanzinvestor Apollo nicht gegeben./rob/gl/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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