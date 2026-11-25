ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/26 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 715 Pence belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Billigfliegers seien etwas besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Jarrod Castle in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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