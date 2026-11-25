An der Börse wird oft zuerst geschossen und erst später nachgerechnet. Genau das erleben wir gerade bei Rheinmetall. Nach einer historischen Rallye hat es den Düsseldorfer Rüstungskonzern zuletzt kräftig durchgeschüttelt. Eine gesenkte Jahresprognose Anfang November sowie Spekulationen über eine schnellere Normalisierung der Munitionspreise ließen den Kurs zeitweise unter die Marke von 700 Euro tauchen. Viele zittrige Hände haben das Handtuch geworfen. ...

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