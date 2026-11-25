The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.11.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.11.2026
ISIN Name
AU0000408056 FORTIFAI LTD.O.N.
DE000A0S8488 HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA
FR001400KPB4 PERNOD RICA. 23/27 MTN
FR0014011QJ8 EUROPLASMA EO 0,0001
US35804X3098 AMAZE HLDGS INC. A O.N.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.11.2026
ISIN Name
AU0000408056 FORTIFAI LTD.O.N.
DE000A0S8488 HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA
FR001400KPB4 PERNOD RICA. 23/27 MTN
FR0014011QJ8 EUROPLASMA EO 0,0001
US35804X3098 AMAZE HLDGS INC. A O.N.
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