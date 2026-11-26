Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon Ist die DroneShield-Aktie nach dem Absturz von 6,71 AUD auf knapp über 1 AUD wieder einen Blick wert? Die Meinungen von Analysten gehen weit auseinander. Klar ist, dass das Wachstum beschleunigt werden muss. Bei Bayer ist Kerendia in den ersten neun Monaten weltweit auf 977 Mio. EUR Umsatz gekommen. Trotzdem nimmt der Konzern das Medikament in Deutschland vom Markt, weil sich aus seiner Sicht kein wirtschaftlich tragfähiger Erstattungspreis erzielen ließ. HPQ will Starlink Mini mit einem Akkukoffer bis zu 80 Stunden lang mit Strom versorgen. Damit bekommen die Lithium-Ionen-Zellen eine neue Anwendung. Erste Reservierungen will das Unternehmen Anfang Januar 2027 annehmen. Startet die Aktie durch?

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