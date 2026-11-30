Essen - RWE-Chef Markus Krebber zeigt sich beunruhigt über die niedrigen Füllstände der Gasspeicher. Bei normalen Wintern reiche das, sagte Krebber der "Süddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe). Anders sehe es aus, wenn der Winter besonders kalt sei oder es beim Gas Lieferunterbrechungen gebe.



Die Erdgasspeicher in Deutschland verfügen im Moment über deutlich niedrigere Reserven, als es in der Vergangenheit zum Winteranfang üblich war. Im Falle einer Lieferunterbrechung würde Deutschland zwar nicht das Erdgas ausgehen, aber die Preise würden sehr stark steigen. "Daher wäre es grundsätzlich besser, mit mehr Reserven in den Winter zu starten", sagte der Manager und fügte an, ein Energiesystem sollte nicht "auf Kante genäht" sein.



Kritisch äußerte sich Krebber zu den Auktionen der Bundesregierung für Gaskraftwerke. Die sollen gebaut werden als Reserve für Tage, an denen Sonne und Wind zu wenig Strom liefern. In der ersten Auktionsrunde ging nur ein Zuschlag nach Bayern. Krebber sagte dazu, auch in Süddeutschland sei durch Abschaltungen viel gesicherte Leistung weggefallen. Gleichzeitig brauchten die starken Industriestandorte dort rund um die Uhr verlässlich Strom. Deshalb brauche es auch im Süden neue, flexible und effiziente Gaskraftwerke. Auch die Landesregierungen in München und Stuttgart forderten bereits, dass in der zweiten Runde mehr Projekte nach Süddeutschland vergeben werden.



Zugleich kritisierte Krebber in der "Süddeutschen Zeitung", dass in der ersten Runde viele Projekte erfolgreich waren, bei denen Braunkohlekraftwerke auf Gas umgerüstet werden. Umgerüstete Braunkohlekraftwerke hätten einen viel schlechteren Wirkungsgrad, verbrauchten also deutlich mehr Erdgas als neu gebaute Gaskraftwerke, sagte er. An den Tagen, an denen die umgebauten Kraftwerke benötigt würden, weil etwa eine Dunkelflaute herrsche, werde ihr Einsatz zu deutlich höheren Strompreisen führen, verglichen mit effizienten Gaskraftwerken, so der RWE-Chef.





© 2026 dts Nachrichtenagentur