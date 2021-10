DJ Axxion S.A.: Finanzblogger Philipp Haas startet eigenen Aktienfonds für globale Wachstumsunternehmen

Private Investmentstrategie mit nachgewiesenem Track Record nun auch breitem Publikum zugänglich

Luxemburg, 04.10.2021. Finanzblogger, YouTuber, wikifolio-Trader, Buchautor und ab sofort auch Fondsinitiator. Philipp Haas zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten in Sachen Finanzbildung in Deutschland. Zum 01.10.2021 startete er gemeinsam mit Axxion S.A. als KVG und unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH seinen ersten eigenen Aktienfonds. Die Investmentstrategie des "Haas invest4 innovation"-Fonds umfasst neben 10 Kernpositionen ein breit diversifiziertes Anlageuniversum, bestehend aus qualitativ hochwertigen Wachstumsunternehmen verschiedener Branchen und Regionen. Damit ermöglicht Philipp Haas als Berater des Fonds Anlegern erstmalig den Zugang zu seiner privaten Investmentstrategie in einem aktiv gemanagten Fondsportfolio. Bereits seit 2012 können Anleger den Handelsideen von Philipp Haas auf der Social-Trading-Plattform "wikifolio" folgen und an der langfristig positiven Wertentwicklung teilhaben. Für noch mehr Transparenz sorgen verschiedene Echtgelddepots, die tagesaktuell eingesehen werden können.

Strategie basiert auf eigens entwickelten Analysemodellen Titelauswahl, Gewichtung und Risikosteuerung im Fonds erfolgen anhand eigens entwickelter Investmentmodelle. Um aussichtsreiche Unternehmen nach ihrem langfristig fairen Gewinnmultiple bewerten zu können, wird das sog. "faire KGV" angewendet, seine Weiterentwicklung der bekannten KGV-Kennzahl. Dazu schaut sich Haas die wichtigsten Kernfaktoren eines Unternehmens an. Erst unter Berücksichtigung weiterer Subfaktoren entscheidet ein Qualitätsrating über die Aufnahme der Aktie ins Anlageuniversum. Die optimale Gewichtung einer Position im Gesamtportfolio steuert indes das sogenannte QFMA-Modell. Die Abkürzung QFMA steht dabei für die wissenschaftlich bewiesenen Outperformancefaktoren Qualität, faires KGV, Momentum und Alphaidee. Auf Basis der individuellen Bewertung kann ein Einzeltitel somit eine Gewichtung zwischen 0,5 und maximal 5 Prozent annehmen. Die MakroMatrix komplettiert die Modellreihe und bestimmt die Ländergewichtung und Risikosteuerung. Hierbei werden fünf wesentliche Bereiche, in denen Chancen und Risiken an den globalen Aktienmärkten entstehen können, wiederum auf fünf geografische Regionen übertragen, um deren Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung abschätzen zu können. Sie dient dem Fonds in erster Linie als Frühindikator bei erhöhter Crashgefahr der Märkte sowie zur Steuerung der Cashquote. Weitere Informationen sind auf seinem YouTube-Kanal "Philipp Haas - investresearch TV" und seinem Blog www.investresearch.net zu finden.

Sehr guter Track Record und günstige Gebührenstruktur für Privatanleger - Haas verdient nur bei neuen Höchstständen Seit nahezu 10 Jahren werden diese Modelle bewiesenermaßen erfolgreich in den verschiedenen wikifolio-Strategien umgesetzt. Investoren profitieren bei einer Anlage in den Haas invest4 innovation-Fonds von einer sehr geringen Kostenquote von nur 0,79% pro Jahr (Anteilklasse S) sowie einer erfolgsabhängigen Vergütung von 5%.

Philipp Haas wird selbst mit einem Großteil seines liquiden Privatvermögens im Fonds investiert sein und hat damit "Skin in the Game", wie es im Fachjargon heißt. "Mir geht es aber auch darum, eine bessere und fairere Lösung für die Geldanlage für alle zu schaffen und die Aktienkultur in Deutschland zu stärken", so Haas, der möglichst viel dazu beitragen möchte, dass mehr Menschen ihre Finanzen selber in die Hand nehmen und Spaß am Investieren haben. Aus diesem Grund hat er auch kürzlich das Buch "Die Kunst des Investierens" im C.H. Beck Verlag veröffentlicht.

Wichtiger Hinweis: Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zur Information. Sie stellt kein Angebot dar, Fondsanteile zu erwerben.

Allgemeine Informationen zum Haas invest4 innovation

Fondskategorie: Aktienfonds Kapitalverwaltungsgesellschaft: Axxion S.A. Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Anteilklasse S

ISIN / WKN: DE000A3CY8Q9 / WKN: A3CY8Q Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 01.10.2021 Ertragsverwendung: thesaurierend Ausgabeaufschlag: keiner Mindestzeichnungsbetrag: 1.000 EUR

Anteilklasse R

ISIN / WKN: DE000A3CY8R7 / WKN: A3CY8R Erstausgabepreis: 50,00 EUR am 01.10.2021 Ertragsverwendung: thesaurierend Ausgabeaufschlag: bis zu 3 % Mindestzeichnungsbetrag: keiner invest4 capital GmbH

Philipp Haas war nach seinem Studium an der Universität St. Gallen in der Digitalbranche und als Fondsmanager tätig. Heute ist er selbstständiger Investor, Buchautor sowie Onlineunternehmer. Er betreibt den Blog investresearch.net, den Newsletter FINANZPOST und einen beliebten YouTube-Kanal. Außerdem ist er auf Wikifolio einer der erfolgreichsten Portfoliomanager mit mehr als 25 Mio. Euro Assets under Management. Bei allen seinen Aktivitäten geht es Philipp Haas darum, die Kultur der Geldanlage in Deutschland besser, einfacher und fairer zu gestalten. Als Gründer und Geschäftsführer der invest4 capital GmbH und Initiator des neuen Haas invest4 innovation-Aktienfonds erhalten Privatanleger Zugang zu seiner privaten Investmentstrategie auf Basis globaler und innovativer Wachstumsunternehmen.

Axxion - die etwas andere Fondsgesellschaft

Die Axxion S.A. zählt zu den führenden bankenunabhängigen Dienstleistern für die Administration sogenannter Privat-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und andere institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet mehr als 150 Investmentfonds in Luxemburg und Deutschland. Die Philosophie der Axxion ist die "Balance der Partnerschaft" zwischen Geschäftspartner und KVG. Die Geschäftspartner profitieren dabei vom hohen Serviceanspruch und der langjährigen Erfahrung des Teams. Axxion ist zudem die erste und bis dato einzige Service-KVG, die alle Fonds komplett klimaneutral verwaltet.

