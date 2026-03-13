Schaan FL - Der Baugerätehersteller Hilti hat im vergangenen Jahr das schwierige Marktumfeld und besonders den starken Franken erneut zu spüren bekommen. Das Management ist dennoch zufrieden mit dem Ergebnis, auch wenn der Gewinn rückläufig war. «Zölle, der starke Franken, die schwierige Baukonjunktur - es gab Gegenwind von allen Seiten. Aber es gab auch Lichtblicke», blickt VRP Christoph Loos am Freitag an der Bilanzmedienkonferenz kritisch auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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