Die Circus-Aktie befand sich zuletzt in einer schwachen Verfassung. Am heutigen Freitag verbessert sie sich aktuell um +5,2% und steht bei 6,60 €. In unserem exklusiven Interview spricht Gründer und CEO Niclas Bullwinkel über die Fortschritte und langfristigen Ziele des KI-Unternehmens für Essenszubereitungen. Was ist von der Aktie dieses Jahr zu erwarten? Roll-out beginnt Der CEO erklärte, dass das Unternehmen sich in der Phase der Skalierung befinde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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