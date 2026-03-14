Der Dax beendete die Handelswoche mit empfindlichen Kursverlusten. So rückte am gestrigen Freitag die Marke von 23.000 Punkten in den Fokus. Immerhin konnte der Dax einen Wochenschluss unterhalb dieser Marke verhindern. Nach wie vor belastet die Situation im Nahen und Mittleren Osten das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten. Die hohen Ölpreise drücken auf die Indizes. Dass ein Ende der Konfrontation noch immer nicht abzusehen ist, schürt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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