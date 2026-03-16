Silber-Insides: Silver Tiger CEO spricht Klartext: Chinas Silber-Vorsprung und warum El Tigre eine Trumpfkarte werden könnte!

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Glenn Jessome, Präsident & CEO von Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL), erklärt im deutschsprachigen Interview Details, die im Silbermarkt oft übersehen werden.

Dieser Artikel bewirbt ein Video.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

es geht längst nicht mehr nur um den Preis, sondern um Kontrolle, Verarbeitung und sichere Lieferketten. Jessome legt im Video eine These auf den Tisch, die viele Anleger erst noch einordnen müssen: Reine Silberminen werden weltweit immer weniger und genau das verschärft das Angebotsproblem. Er beschreibt, wie die Zahl "Reiner-Silber"-Produzenten schrumpft und warum steigende industrielle Nachfrage (Elektronik, Photovoltaik, Medizin, Verteidigung) Silber immer stärker zum kritischen Industrie- und Sicherheitsrohstoff macht.

Hier geht's zum Interview!

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=9Ctyad7VzFk&t=145s

Und dann wird es auch geopolitisch konkret!

China spielt laut Jessome eine dominante Rolle bei der Verarbeitung und damit bei der Verfügbarkeit von Silber. Nordamerika reagiert bereits mit dem Aufbau eigener Kapazitäten. Wer den Flaschenhals "Schmelze/Veredelung" kontrolliert, kontrolliert den Markt und genau hier setzt seine Einordnung an.

Im zweiten Teil geht es um das Herzstück der Story: "El Tigre' in Sonora (Mexiko), eine Region, die in der Silber-Weltkarte eine Schlüsselrolle spielt. Jessome spricht über:

Lage & Größe des Projekts (Sonora, nahe der US-Grenze, großes Landpaket)

Geologie-Setup: erst Tagebau-Potenzial in oxidierten Zonen, danach Untertage-Upside

Genehmigungen: warum der Genehmigungs-Status in Mexiko als selten gilt

Finanzierung & Nachfrage: wie das Projekt seit Jahren kapitalisiert wurde und warum institutionelles Interesse ein Thema ist

Studien & Kennzahlen: PEA/PFS-Logik - und weshalb NPVs/IRRs in Szenarien so stark ausfallen können (und wo die Sensitivitäten liegen)

Dieses Interview ist kein "Werbe-Smalltalk", sondern ein Gespräch, das die Silber-Mechanik mit der "El-Tigre'-Strategie verbindet: China, Engpässe, schrumpfende Reine-Silberproduzenten und ein Projekt, das auf baldige Produktion ausgelegt ist.

Wer wissen will, wie Silver Tiger (WKN: A2P4YL) auf den neuen Silber-Machtpoker antwortet und warum Jessome sagt, die Welt werde künftig ohne Silber nicht funktionieren sollte dieses Video sehen.

Hier geht's zum Interview!

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=9Ctyad7VzFk&t=145s

Über den neuen Minenkanal Rohstoff Aktien (https://www.youtube.com/):

Der Rohstoff Aktien Kanal ist die erste 100% deutschsprachige Rohstoffaktien-Plattform mit Gesprächen mit Minen-CEOs und Experten aus der ganzen Welt. Der Kanal, welcher von Noah (Rohstoff Investor) und Björn (Swiss Resource Capital AG, Der Rohstoff-König) gehostet wird, teilt Analysen zu Rohstofffirmen und Insights von top Experten aus dem Sektor. Die Gespräche finden auf Englisch statt und werden anschließend ins Deutsche übersetzt und neu vertont, sodass deutschsprachige Zuschauer erstmals Inhalte von CEOs und Experten direkt auf Deutsch - ganz ohne Untertitel - erhalten.

Weitere Interessante Informationskanäle, Termine und Veranstaltungen finden Sie hier:

Rohstoff Börsenbrief: Der Rohstoff-König

https://rohstoff-koenig.de/

Jetzt kostenlos Ticket für die Rohstoffnacht am 17.04.26 in Stuttgart sichern:

https://www.deutsche-rohstoffnacht.com

Rohstoffmesse Hamburg

https://www.rohstoffmesse-hamburg.de/

Swiss Resource Capital AG:

https://www.resource-capital.ch/de/

JS Research:

https://www.js-research.de/

European Roadshows:

https://www.european-roadshows.com/de/

Viel Spaß mit dem Interview und happy Trading,

Ihr

Jörg Schulte

Disclaimer/Hinweis: Inhalte dienen der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Rohstoffe, Minenaktien und Krypto sind hoch volatil und es bestehen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. Bitte eigenes Risikomanagement und eigene Prüfung. Intro-Bild: Stock.Adobe.com (Studio interior for podcast and interview with two chairs von redflower)

Enthaltene Werte: CA82831T1093