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Startschuss in Nevada: Dieser Kupfer-Explorer könnte vom US-Rohstoffboom profitieren
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WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker-Symbol: FB2A
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NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST35,010+29,24 %
NEBIUS GROUP NV114,00+15,15 %
PUBLIC STORAGE251,40-3,57 %
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC350,85+4,61 %
WESTERN DIGITAL CORPORATION247,30+3,76 %
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