Der US-Technologiekonzern Nvidia hat in den Automobilherstellern BYD, Geely, Isuzu und Nissan neue Nutzer für seine Plattform "Drive Hyperion" gewonnen, die diese für autonomes Fahren auf Level 4 nutzen wollen. Zudem wollen Hyundai und Kia ihre Partnerschaft mit Nvidia ausbauen - und der Fahrdienstvermittler Uber ebenfalls. Auch wenn Nvidia noch vielen als Grafikkartenhersteller bekannt sein dürfte: Die 1993 in Kalifornien gegründete Firma ist aktuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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