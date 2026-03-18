EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Northern Data Group veröffentlicht geprüfte Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025



18.03.2026 / 18:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Northern Data Group veröffentlicht geprüfte Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 Frankfurt/Main - 18. März 2026 - Northern Data AG (ETR: NB2 ) ("Northern Data Group" oder die "Gruppe") ein führender Anbieter von KI und High-Performance Computing (HPC)-Lösungen, hat heute seinen Geschäftsbericht 2025 einschließlich der geprüften Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr veröffentlicht. Der Geschäftsbericht 2025 ist unter " Publikationen " im Investor-Relations-Bereich der Website von Northern Data verfügbar. Die Finanzergebnisse wurden von Liebhart & Kollegen, Stuttgart - seit 2023 Wirtschaftsprüfer der Gruppe - geprüft. About Northern Data Group: Northern Data AG (ETR: NB2 ) ist ein führender Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk hochdichter, flüssiggekühlter, GPU-basierter Technologien, um die innovativsten Unternehmen weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC als Motor technologischer und gesellschaftlicher Transformation ein. Northern Data betreibt über seine Tochtergesellschaft Taiga Cloud einen der größten GPU-Cluster Europas. Das Tochterunternehmen Ardent Data Centers verfügt über rund 250 MW installierte oder bis 2027 in Betrieb gehende Leistungskapazität an acht globalen Rechenzentrumsstandorten. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de. Investor Relations:

Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de Haftungsausschluss: Diese IR-Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Versprechen für das Eintreten zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen zu verstehen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen beschriebenen abweichen, unter anderem aufgrund von Veränderungen des allgemeinen Wirtschafts- und Wettbewerbsumfelds, Risiken im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen, Änderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Steuergesetze und -vorschriften, die das Unternehmen betreffen, und andere Faktoren. Weder das Unternehmen noch eines seiner verbundenen Unternehmen übernimmt eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.



18.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News