Amerikas Rohstoff-Notfall...: Kann diese Firma die kritische Metall-Lücke der USA schließen?

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Diese Rohstoffe sind gerade für Hightech und Rüstung unverzichtbar! Regierung unter Zugzwang sich aus der Abhängigkeit zu lösen! Und genau hier bahnt sich die Lösung sein!

Dieser Artikel bewirbt ein Video.

Liebe Interessierte,

bei Wolfram, Gallium und Germanium geht es längst nicht mehr nur um Industrie. Es geht um strategische Versorgung, geopolitische Abhängigkeiten und die Frage, wer künftig Zugriff auf unverzichtbare Schlüsselmetalle hat. Genau hier setzt Blue Moon Metals (WKN: A413T9) an, und zwar mit historischen Minen, bestehender Infrastruktur und dem Plan, gleich mehrere Projekte in kurzer Zeit wieder in Produktion zu bringen.

Das macht diese Story so spannend: Während andere auf riesige Neubauprojekte setzen, verfolgt Blue Moon (WKN: A413T9) einen pragmatischen Ansatz mit klarer politischer und wirtschaftlicher Relevanz.

Warum diese Rohstoff-Story jetzt plötzlich so viel Aufmerksamkeit verdient, erfahren Sie im folgenden deutschsprachigen Interview.

Hier geht's zum Interview!

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=H0Tlgt2k2sg

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Über den neuen Minenkanal Rohstoff Aktien (https://www.youtube.com/):

Der Rohstoff Aktien Kanal ist die erste 100% deutschsprachige Rohstoffaktien-Plattform mit Gesprächen mit Minen-CEOs und Experten aus der ganzen Welt. Der Kanal, welcher von Noah (Rohstoff Investor) und Björn (Swiss Resource Capital AG, Der Rohstoff-König) gehostet wird, teilt Analysen zu Rohstofffirmen und Insights von top Experten aus dem Sektor. Die Gespräche finden auf Englisch statt und werden anschließend ins Deutsche übersetzt und neu vertont, sodass deutschsprachige Zuschauer erstmals Inhalte von CEOs und Experten direkt auf Deutsch - ganz ohne Untertitel - erhalten.

Weitere Interessante Informationskanäle, Termine und Veranstaltungen finden Sie hier:

Rohstoff Börsenbrief: Der Rohstoff-König

https://rohstoff-koenig.de/

Jetzt kostenlos Ticket für die Rohstoffnacht am 17.04.26 in Stuttgart sichern:

https://www.deutsche-rohstoffnacht.com

Rohstoffmesse Hamburg

https://www.rohstoffmesse-hamburg.de/

Swiss Resource Capital AG:

https://www.resource-capital.ch/de/

JS Research:

https://www.js-research.de/

European Roadshows:

https://www.european-roadshows.com/de/

Viel Spaß mit dem Interview und happy Trading,

Ihr

Jörg Schulte



Disclaimer/Hinweis: Inhalte dienen der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Rohstoffe, Minenaktien und Krypto sind hoch volatil und es bestehen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. Bitte eigenes Risikomanagement und eigene Prüfung. Intro-Bild: Stock.Adobe.com, World premiere in a theater. Von DALU11

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